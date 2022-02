Curling | Pechino 2022 | Svezia e Canada infilano la seconda vittoria | USA e Italia sconfitti

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Prosegue il torneo dimaschile alle Olimpiadi Invernali di, si sono disputate quattro partite valide per lasessione. L’ha perso contro la Gran Bretagna per 7-5 all’esordio nella competizione (stesso discorso vale per i Campioni d’Europa e vice campioni del mondo), mentrehanno conquistato il secondo successo e si issano al comando della classifica generale. I Campioni del Mondo, guidati da un sontuoso Niklas Edin, hanno avuto la meglio sugli USA per 7-4. Gli scandinavi hanno rubato la mano nel quinto e nell’ottavo end (un punto alla volta) e si sono così resi imprendibili da parte dei Campioni Olimpici. Ilha invece avuto la meglio sulla Norvegia per 6-5 grazie al colpo risolutore nel decimo end messo a segno da ...