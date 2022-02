Cristicchi torna in scena con “Esodo” | l’omaggio al dramma delle foibe che scatenò l’ira della sinistra

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cristicchi torna

Messaggero Veneto

Con questo brano anticipa l'uscita del disco di successo 'Grand Hotel' . Nello stesso anno debutta a teatro con lo spettacolo 'Li Romani In Russia' di Alessandro Benvenuti.poi a ......Yuman ( ascoltabile qui ) 1 La paranza Daniele Silvestri 2 Ti regalerò una rosa Simone3 ... su Amazon.itla vetrina interamente dedicata a Sanremo 2022 nella quale sono disponibili CD ...Sarà Simone Cristicchi, cantautore, attore teatrale e scrittore, a portare in scena, stasera alla 21 in Teatro comunale, in occasione del Giorno del Ricordo, una pagina di storia europea, e in partico ...'Quasi cento appuntamenti, per la precisione 96, che ci accompagneranno fino a marzo, resi possibili grazie alla stretta sintonia con la Diocesi e all'apporto fondamentale delle associazioni e ...