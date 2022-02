Covid, news. Contagi ancora in calo, Italia verso 150 mila vittime da inizio pandemia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Cala a livello nazionale l'occupazione di terapie intensive e reparti. "In Italia siamo oltre il 90% di persone che hanno avuto la prima dose e con questi numeri possiamo permetterci di affrontare in modo diverso una stagione nuova del Covid". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza. In Campania mascherine all'aperto fino al 28 febbraio, De Luca firma ordinanza Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 febbraio 2022) Cala a livello nazionale l'occupazione di terapie intensive e reparti. "Insiamo oltre il 90% di persone che hanno avuto la prima dose e con questi numeri possiamo permetterci di affrontare in modo diuna stagione nuova del". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza. In Campania mascherine all'aperto fino al 28 febbraio, De Luca firma ordinanza

