Covid, i dati – 75.861 nuovi casi e 325 morti: superati i 150mila decessi da inizio pandemia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono 75.861 i nuovi contagi da Covid individuati in Italia giovedì 10 febbraio, frutto di 683.715 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'11 per cento. Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 325 decessi in un giorno: da inizio di pandemia sono più di 150mila i morti per il coronavirus. Calano ancora invece i ricoveri: -578 rispetto a mercoledì. Anche il saldo tra entrate e uscite in terapia intensiva dice -28, in una giornata da 83 nuovi ingressi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

