Coppa Italia | Atalanta-Fiorentina | diretta LIVE 0-1 | Piatek non sbaglia dal dischetto

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Vi diamo il benvenuto allatestuale del match difra, il 3º dei quarti di finale della competizione. Nelle giornate di martedì e mercoledì sono state rivelate le squadre che prenderanno parte alla prima semifinale, Inter e Milan, che hanno vinto rispettivamente contro Roma e Lazio. La squadra che conquisterà la partita di Bergamo, invece, affronterà in doppia sfida la vincente di Juventus-Sassuolo. Il fischio d’inizio al “Gewiss Stadium” è previsto per le 18:00, con Fabbri arbitro della gara. Lo coadiuveranno nel ruolo di assistenti Mondin e Colarossi, mentre Colombo sarà il quarto uomo. VAR e AVAR Guida e Peretti. Non ottimale il percorso dell’dopo la sosta invernale: nonostante il pirotecnico successo per 2-6 ...

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - Inter : ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - angeloinitaly : RT @OptaPaolo: 11 - Dal 2018/19 (sua prima partecipazione alla Coppa Italia), Krzysztof Piatek è il giocatore che ha segnato più gol nella… - andreastoolbox : Immobile, l'infortunio in Milan-Lazio non è grave: le news | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Milan scatenato dentro e fuori dal campo. Se all'interno del rettangolo di gioco i rossoneri vengono da due vittorie consecutive contro Inter (2 - 1 in rimonta) e Lazio in(4 - 0 dominando dal primo all'ultimo minuto), Maldini e Massara sono costantemente al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Oltre a concentrarsi sull'...Commenta per primo Giacomo Bonaventura , centrocampista della Fiorentina , ha parlato a1 prima della partita dicon l'Atalanta: 'Ci teniamo a preparare bene ogni partita perché vogliamo vincerle tutte. Abbiamo rallentato in campionato, quella di stasera è una importante che vogliamo vincere sapendo ...All’8’ la Fiorentina passa in vantaggio con l’ennesimo gol in Coppa Italia di Krzysztof Piatek, che trasforma un calcio di rigore: fallaccio di De Roon su Gonzalez non ravvisato da Fabbri che però ..."Real Madrid su Vlahovic? No, è tutto falso, ci sono tante storie ma la verità la sa chi ha condotto la trattativa". Così il dg della Fiorentina Joe Barone a 'Coppa Italia live' su Italia 1 prima ...