Chi è il figlio di Caterina Caselli | Filippo Sugar

Nel 1971 Caterina Caselli è diventata mamma di Filippo Sugar: il figlio destinato a portare avanti con successo la tradizione della famiglia Sugar nel mondo della discografia italiana. Filippo Sugar è il figlio di Caterina Caselli e Piero Sugar ed è oggi un celebre e rispettato dirigente d'azienda, editore e produttore discografico. La musica è sempre stata una componente fondamentale della sua vita e, ovviamente, la sua fervente passione gli è stata in parte inculcata dalla celebre madre, sin da quando era ancora un bambino. Filippo è stato designato presidente della Siae dal consiglio di sorveglianza dal 2015 al 2018 e attualmente ricopre il ruolo di Presidente e CEO ...

