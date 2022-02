Centrosinistra: Gori (Pd), 'coalizione riformisti anche con Fi e Draghi premier dopo il '23' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "E' auspicabile che le forze riformiste e socialiste lavorino insieme, come già succede in Europa nella Commissione von der Leyen, superando la classica divisione fra centrodestra e Centrosinistra". Lo dice Giorgio Gori, del Pd, a 'Repubblica'. Il sindaco di Bergamo, tra l'altro, parla della necessità di "far crescere il Pd coltivandone l'identità come forza del lavoro, dell'equità e della modernizzazione del Paese. Poi si ricostruisce il Centrosinistra. E infine si dialoga con i 5S". Gori spiega: "Dobbiamo allargare lo sguardo agli ambientalisti e ai liberaldemocratici. E dico di più: il dialogo deve cercare di coinvolgere anche i riformisti di centrodestra, quindi Forza Italia". Per Gori è infine una "prospettiva auspicabile" che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "E' auspicabile che le forze riformiste e socialiste lavorino insieme, come già succede in Europa nella Commissione von der Leyen, superando la classica divisione fra centrodestra e". Lo dice Giorgio, del Pd, a 'Repubblica'. Il sindaco di Bergamo, tra l'altro, parla della necessità di "far crescere il Pd coltivandone l'identità come forza del lavoro, dell'equità e della modernizzazione del Paese. Poi si ricostruisce il. E infine si dialoga con i 5S".spiega: "Dobbiamo allargare lo sguardo agli ambientalisti e ai liberaldemocratici. E dico di più: il dialogo deve cercare di coinvolgeredi centrodestra, quindi Forza Italia". Perè infine una "prospettiva auspicabile" che ...

