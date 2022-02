Caso Zouma, Antonio: «Non lo difendo, ma ha fatto peggio dei condannati per razzismo?» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Michail Antonio, attaccante del West Ham, ha parlato del Caso che ha visto coinvolto il compagno Kurt Zouma: il punto Intercettato da Sky Sports UK, Michail Antonio ha così parlato di Kourt Zouma, suo compagno di squadra al West Ham finito nel mirino delle critiche dopo i recenti avvenimenti. DICHIARAZIONI – «Non lo sto perdonando, non sono affatto d’accordo su ciò che ha fatto. Ma ci sono persone che sono state condannate per razzismo e in seguito sono tornate a giocare. Hanno ricevuto magari una squalifica di 8 partite o qualcosa del genere, ma ora si invoca il licenziamento e che perda il proprio sostentamento. Pertanto chiedo: quel che ha fatto è peggio delle persone condannate per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Michail, attaccante del West Ham, ha parlato delche ha visto coinvolto il compagno Kurt: il punto Intercettato da Sky Sports UK, Michailha così parlato di Kourt, suo compagno di squadra al West Ham finito nel mirino delle critiche dopo i recenti avvenimenti. DICHIARAZIONI – «Non lo sto perdonando, non sono afd’accordo su ciò che ha. Ma ci sono persone che sono state condannate pere in seguito sono tornate a giocare. Hanno ricevuto magari una squalifica di 8 partite o qualcosa del genere, ma ora si invoca il licenziamento e che perda il proprio sostentamento. Pertanto chiedo: quel che hadelle persone condannate per ...

