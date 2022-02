Calcio: Roma. Stop Ibanez, distrazione legamento collaterale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il difensore giallorosso resterà fuori 5 settimane circa, Abraham da valutare Roma - Brutte notizie per la Roma di Josè Mourinho che perde Roger Ibanez. Il difensore brasiliano, uscito all'intervallo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il difensore giallorosso resterà fuori 5 settimane circa, Abraham da valutare- Brutte notizie per ladi Josè Mourinho che perde Roger. Il difensore brasiliano, uscito all'intervallo ...

Advertising

Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - Gazzetta_it : Juve-Zaniolo: contatto! Il piano per portarlo in bianconero #calciomercato - salvione : Roma, un incontro spettacolare: Totti e Tom Holland insieme - salvione : Roma, Ibanez ko: starà fuori 5 settimane - andreastoolbox : Roma, infortunio Ibanez: distrazione al collaterale del ginocchio sinistro. Fuori un mese | Sky Sport -