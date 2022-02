Bologna, volevano sangue di non vaccinati per il figlio: hanno perso la potestà genitoriale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un bambino in attesa di sangue per subire un delicato intervento, genitori che pretendono sangue solo da parte di non vaccinati, donatori disponibili ma medici che rifiutano. Un dramma che sta andando in scena a Bologna. I giudici hanno dato ragione ai medici dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna: non importa cosa pensano i genitori del bimbo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un bambino in attesa diper subire un delicato intervento, genitori che pretendonosolo da parte di non, donatori disponibili ma medici che rifiutano. Un dramma che sta andando in scena a. I giudicidato ragione ai medici dell’ospedale Sant’Orsola di: non importa cosa pensano i genitori del bimbo L'articolo proviene da Leggilo.org.

