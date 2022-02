“Blanco mi ha insegnato la libertà | ecco com’è nata Brividi”- Chi è Michelangelo | il braccio destro del vincitore di Sanremo | l’intervista a FQMagazine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Chi si cela dietro il successo di? Chi è l’ormai famosissimopiù volte citato daldel Festival dinelle sue canzoni? Noi di.it abbiamo incontrato Michele Zocca, questo il vero nome di, il 28enne compositore e produttore di Cremona più invidiato del momento, per capire come nascono i successi di, ma anche come èuna delle più belle amicizie del panorama musicale attuale. L’incontro artistico tra i due risale al 2019, ma Zocca ha già lavorato con altri artisti come Loredana Bertè, Paola Turci, Annalisa, Nek, Marracash, Madame e Gianluca Grignani. Quando ti sei avvicinato alla musica?Ho preso le prime lezioni alle elementari, ma il mio approccio allora era didattico. Diciamo che il ...