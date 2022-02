Banche, per i grandi gruppi italiani le commissioni sono una miniera d’oro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un ritorno diffuso alla redditività, favorito dalla poderosa crescita delle commissioni sulla vendita di risparmio e assicurazioni (che trainano i bilanci in anni di margini d’interesse ridotti) e un costo del credito molto basso grazie alle garanzie prestate dallo Stato. Si potrebbe riassumere così il 2021 delle grandi Banche italiane, che in questi giorni hanno diffuso i risultati del quarto trimestre 2021 e dell’intero anno. L’anno che si è da poco concluso è stato simile in termini di trend per i maggiori istituti del paese, che si sono però trovati davanti a sfide diverse. I ricavi e i margini 2022 sono visti in crescita, sostenuti dalla crescita della componente commissionale (in particolare dal comparto dell’asset management e bancassurance), con la continua ripresa dell’economia che potrebbe ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un ritorno diffuso alla redditività, favorito dalla poderosa crescita dellesulla vendita di risparmio e assicurazioni (che trainano i bilanci in anni di margini d’interesse ridotti) e un costo del credito molto basso grazie alle garanzie prestate dallo Stato. Si potrebbe riassumere così il 2021 delleitaliane, che in questi giorni hanno diffuso i risultati del quarto trimestre 2021 e dell’intero anno. L’anno che si è da poco concluso è stato simile in termini di trend per i maggiori istituti del paese, che siperò trovati davanti a sfide diverse. I ricavi e i margini 2022visti in crescita, sostenuti dalla crescita della componente commissionale (in particolare dal comparto dell’asset management e bancassurance), con la continua ripresa dell’economia che potrebbe ...

Advertising

romi_andrio : RT @tvsvizzera: Si scioglie dopo 20 anni il Partito Nazionalista Svizzero, perdita ultramiliardaria per Credit Suisse, contestata vendita d… - niforcheri : @borghi_claudio Bisogna abrogare l'obbligo per gli ultra cinquantenni e per tutte le altre categorie, universitari,… - SmitArianna : JP Morgan. Ecco quali sono le banche europee più esposte per la crisi Russia-Ucraina - FINANZA E PADRONI DEL MONDO… - Ariel48536344 : RT @Gianni78605577: @GabryContessa @Giulian89268996 @ReboAlexa @fattoquotidiano Dovevano dare i miliardi alle banche come Renzi e nel fratt… - BeenBeening : @lucacerutti ma per ora le banche centrali non hanno fatto nulla. per ora è solo la paura dei big! vedasi basso volume. -