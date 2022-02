Atletica, Marcell Jacobs per il doppio sprint a Lodz. Venerdì di passione, parata di italiani (Di giovedì 10 febbraio 2022) Marcell Jacobs si sta caricando per la sua seconda uscita stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà grande protagonista alla Orlen Cup, meeting del World Indoor Tour (circuito silver) che andrà in scena Venerdì 11 febbraio a Lodz (Polonia). doppio appuntamento per l’azzurro sui 60 metri al coperto: batterie alle ore 19.00, finale alle ore 19.55. L’azzurro, reduce dal successo di Berlino col convincente 6.51, cerca un grande squillo alla Atlas Arena, dove lo scorso anno fu secondo in 6.53, battuto di un centesimo da Mike Rodgers. Proprio il 36enne statunitense sarà il suo avversario di punta in questa trasferta (6.63 di stagionale a Houston). Marcell Jacobs insegue il suo record italiano (6.47) e vuole avvicinarsi al record europei (6.42), si tratta di un ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022)si sta caricando per la sua seconda uscita stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà grande protagonista alla Orlen Cup, meeting del World Indoor Tour (circuito silver) che andrà in scena11 febbraio a(Polonia).appuntamento per l’azzurro sui 60 metri al coperto: batterie alle ore 19.00, finale alle ore 19.55. L’azzurro, reduce dal successo di Berlino col convincente 6.51, cerca un grande squillo alla Atlas Arena, dove lo scorso anno fu secondo in 6.53, battuto di un centesimo da Mike Rodgers. Proprio il 36enne statunitense sarà il suo avversario di punta in questa trasferta (6.63 di stagionale a Houston).insegue il suo record italiano (6.47) e vuole avvicinarsi al record europei (6.42), si tratta di un ...

Advertising

giomalago : Lo abbiamo lasciato in cima all'Olimpo, lo ritroviamo ancora lì, davanti a tutti. Sempre un fulmine, il più veloce.… - sportface2016 : #Atletica | Marcell #Jacobs e Chituru #Ali in gara nei sessanta metri a #Lodz - FidalRoma : RT @atleticaitalia: #atletica MARCELL JACOBS E TANTI AZZURRI ?? ?? domani i 60 indoor a Lodz ???? in pista l’oro olimpico e lo sprinter azzur… - atleticaitalia : #atletica MARCELL JACOBS E TANTI AZZURRI ?? ?? domani i 60 indoor a Lodz ???? in pista l’oro olimpico e lo sprinter a… - albertostretti : RT @abuongi: #Atletica Si parla di inizio giugno, per una replica della finale di Tokyo Marcell Jacobs @crazylongjumper might run a 100 in… -