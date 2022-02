Atalanta, la dea a caccia di nuovi innesti per giugno! (Di giovedì 10 febbraio 2022) È partito male il 2022 dell’Atalanta. Ai brutti risultati del campo si sono aggiunte anche cessioni importanti, una tra tutte quella di Gosens all’Inter. La dirigenza non è riuscita a rimpiazzarlo e a rinforzare la squadra nel mese di gennaio con Gasperini che avrebbe preferito qualche giocatore di qualità in più. Atalanta Gasperini mercatoIntanto, però, la Dea lavora già per giugno. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i nerazzurri avrebbero iniziato a trattare con Nikkie Bruineberg, agente tra gli altri di Botman del Lille, per due calciatori. Si tratta di Gus Til, in prestito al Feyenoord dallo Spartak Mosca, e Joey Verman del Psv. Leggi su rompipallone (Di giovedì 10 febbraio 2022) È partito male il 2022 dell’. Ai brutti risultati del campo si sono aggiunte anche cessioni importanti, una tra tutte quella di Gosens all’Inter. La dirigenza non è riuscita a rimpiazzarlo e a rinforzare la squadra nel mese di gennaio con Gasperini che avrebbe preferito qualche giocatore di qualità in più.Gasperini mercatoIntanto, però, la Dea lavora già per giugno. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i nerazzurri avrebbero iniziato a trattare con Nikkie Bruineberg, agente tra gli altri di Botman del Lille, per due calciatori. Si tratta di Gus Til, in prestito al Feyenoord dallo Spartak Mosca, e Joey Verman del Psv.

