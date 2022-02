Antonella Clerici difende Emma dal bodyshaming sulle calze a rete: “Ma siamo impazziti?” | VIDEO (Di giovedì 10 febbraio 2022) Antonella Clerici si prende un paio di minuti nel corso di “È sempre Mezzogiorno” per commentare le accuse rivolte a Emma Marrone che avrebbe indossato le calze a rete al Festival di Sanremo “avendo una gamba importante”. “Mi aveva colpito molto la storia del bodyshaming a Emma – ha detto la conduttrice – perché le è stato detto durante il Festival di Sanremo ‘Se hai una gamba importante non devi mettere le calze a rete’. Ma siamo impazziti? Anzi, proprio perché hai belle gambe devi mettere le calze a rete. A parte che era elegantissima, la più elegante del Festival”. Davide May completamente annientato pic.twitter.com/n5oCr4EF9n — Aurora (@anomalyreyes) February 10, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022)si prende un paio di minuti nel corso di “È sempre Mezzogiorno” per commentare le accuse rivolte aMarrone che avrebbe indossato leal Festival di Sanremo “avendo una gamba importante”. “Mi aveva colpito molto la storia del– ha detto la conduttrice – perché le è stato detto durante il Festival di Sanremo ‘Se hai una gamba importante non devi mettere le’. Ma? Anzi, proprio perché hai belle gambe devi mettere le. A parte che era elegantissima, la più elegante del Festival”. Davide May completamente annientato pic.twitter.com/n5oCr4EF9n — Aurora (@anomalyreyes) February 10, ...

