Amici 21, Gio Montana nuovo allievo: ha già un Disco d’Oro, è polemica (Di giovedì 10 febbraio 2022) Oggi, nel talent show di Amici, l'arrivo del giovane cantante palermitano con già all'attivo un riconoscimento importante. Leggi su comingsoon (Di giovedì 10 febbraio 2022) Oggi, nel talent show di, l'arrivo del giovane cantante palermitano con già all'attivo un riconoscimento importante.

Advertising

mr_gio65 : 'cosa fare quando il partner non mi vuole far conoscere i suoi amici, consigli?' - Chiediti perché non vuole… - comeacquiloni : RT @_amici_tweet: L’HA FATTO ENTRARE? È ENTRATO GIO MONTANA AD AMICI? DAVVERO? AIUTATEMI #AMICI21 - lukeys11 : Ma vi immaginate se Gio Montana con tanta stima e rispetto verso di lui dovesse vincere Amici dopo essere entrato ieri tipo??? #Amici21 - distessy : ma in che senso Gio Montana ad Amici? La fissa che avevo per le sue canzoni era una cosa incredibile #Amici21 - abtDidu : MA IN CHE SENSO GIO MONTANA È ENTRATO AD AMICI? -