Vaccino, reazioni avverse tra i bimbi: ecco quanti sono i casi in Italia, la verità e le cifre nel report Aifa. Ecco i numeri. Cifre snocciolate dall'Aifa e che riguardano i possibili eventi avversi dei vaccini anti-Covid sui più giovani, ossia bambini e ragazzi. I numeri sono contenuti nel Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid 19 pubblicato oggi, mercoledì 9 febbraio, dall'Agenzia Italiana per il farmaco. Dunque, tra i minori di età dai 5 ai 16 anni, al 26 dicembre 2021 risultano somministrate 4.178.361 dosi, di cui l'87,5% è rappresentato dal Vaccino di Pfizer/BioNTech Comirnaty e il 12,5% da Spikevax di Moderna. Il 96% delle dosi è stato somministrato nella fascia di età 12-16 anni (oltre 4 milioni) e il 4% nella fascia 5-11 (172.890 dosi). E ancora, alla medesima data di dicembre, complessivamente sono state registrate nella Rete nazionale di ...

