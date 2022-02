The Resident 4 lascia il posto a CSI 19, Nic morirà? Anticipazioni 16 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Colpo di scena per i fan di The Resident 4. Il medical drama di Rai2 sta per tornare in onda dopo la pausa dovuta a Sanremo 2022 ma con le importanti differenze rispetto ad un paio di settimane fa. Da una parte Conrad e i suoi impegneranno il mercoledì sera mentre dall’altra lo faranno con un singolo episodio, almeno per ora. L’appuntamento si rinnova oggi, 9 febbraio, con un singolo episodio che terrà compagnia al pubblico dalle 22.00 circa fino alle 22.50 con A casa prima del tramonto in cui tutto sembra andare a rotoli. I nostri dottori sono convinti che questo sia l’ l’ultimo giorno di apertura del Chastain e il futuro sembra incerto. Nel tentativo di calmare gli animi in pronto soccorso, Nic viene pugnalata all’addome da un drogato e questo complica ancor di più le cose. Mina, Aj e Bell intervengono subito per aiutare l’infermiera ma il caso ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Colpo di scena per i fan di The4. Il medical drama di Rai2 sta per tornare in onda dopo la pausa dovuta a Sanremo 2022 ma con le importanti differenze rispetto ad un paio di settimane fa. Da una parte Conrad e i suoi impegneranno il mercoledì sera mentre dall’altra lo faranno con un singolo episodio, almeno per ora. L’appuntamento si rinnova oggi, 9, con un singolo episodio che terrà compagnia al pubblico dalle 22.00 circa fino alle 22.50 con A casa prima del tramonto in cui tutto sembra andare a rotoli. I nostri dottori sono convinti che questo sia l’ l’ultimo giorno di apertura del Chastain e il futuro sembra incerto. Nel tentativo di calmare gli animi in pronto soccorso, Nic viene pugnalata all’addome da un drogato e questo complica ancor di più le cose. Mina, Aj e Bell intervengono subito per aiutare l’infermiera ma il caso ...

