Terremoto oggi in Emilia Romagna: scosse avvertite tra Reggio Emilia e Modena (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Terremoto oggi in Emilia Romagna, tra Modena e Reggio Emilia. Due le scosse avvertite. La prima, della durata di tre-quattro secondi pochi minuti prima delle ore 20 (alle 19:55, per la precisione), è stata registrata dall'Ingv con una magnitudo 4.0... Leggi su europa.today (Di mercoledì 9 febbraio 2022)in, tra. Due le. La prima, della durata di tre-quattro secondi pochi minuti prima delle ore 20 (alle 19:55, per la precisione), è stata registrata dall'Ingv con una magnitudo 4.0...

Advertising

Corriere : Terremoto in Emilia Romagna: scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4 - _mybigass : RT @E1manga: Comunque, solo io ricordo gli anziani che in giornate invernali calde come oggi dicevano 'questo è un tempo da #terremoto'? - xeleonoraaa : La buona notizia di oggi, dopo il terremoto, è che per fortuna i valori di mia mamma si sono alzati, ha fatto un'al… - maryyy297 : L'altra notte mi sono svegliata perché avevo sognato che c'era il terremoto e oggi scosse di terremoto in Emilia... #terremoto - IreneCafarelli : RT @fcolarieti: Terremoto in Italia: trema la terra. Panico fra le persone, proprio lì dove un sisma aveva distrutto tutto: -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto oggi Quattro scosse in serata a Reggio Emilia. La più forte è di magnitudo 4.3: epicentro a Correggio Due scosse di terremoto, a poco più di un'ora di distanza l'una dall'altra, sono state registrate oggi, 9 febbraio , in Emilia - Romagna. E poi altre due, più leggere. La prima ha avuto una magnitudo di 4.0 , con ...

Forti scosse di terremoto in Emilia Diverse scosse di terremoto si sono verificate nella serata di oggi in Emilia. La prima, alle 19.55 di magnitudo 4.0, è stata avvertita nettamente nella bassa emiliana fra Modena e Reggio Emilia e nei due capoluoghi, ...

Terremoto oggi a Reggio Emilia e Modena: avvertito anche in Lombardia IL GIORNO Terremoto nel Reggiano, tra 4,0 e 4.7: paura e gente in strada Paura e diverse telefonate alla Protezione civile e alle forze dell’ordine per una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 che si è verificata questa sera, mercoledì 9 febbraio, alle 19:55:12 in ...

Tre scosse di terremoto in Emilia A Modena, a causa del terremoto, è stato interrotto lo spettacolo in ricordo di Mirella Freni al Teatro comunale. Il coro, appena arrivato in palcoscenico, è stato fatto uscire, poi anche le persone ...

Due scosse di, a poco più di un'ora di distanza l'una dall'altra, sono state registrate, 9 febbraio , in Emilia - Romagna. E poi altre due, più leggere. La prima ha avuto una magnitudo di 4.0 , con ...Diverse scosse disi sono verificate nella serata diin Emilia. La prima, alle 19.55 di magnitudo 4.0, è stata avvertita nettamente nella bassa emiliana fra Modena e Reggio Emilia e nei due capoluoghi, ...Paura e diverse telefonate alla Protezione civile e alle forze dell’ordine per una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 che si è verificata questa sera, mercoledì 9 febbraio, alle 19:55:12 in ...A Modena, a causa del terremoto, è stato interrotto lo spettacolo in ricordo di Mirella Freni al Teatro comunale. Il coro, appena arrivato in palcoscenico, è stato fatto uscire, poi anche le persone ...