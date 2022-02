Terremoto in provincia di Reggio Emilia, Ingv: “Stima magnitudo provvisoria tra 3.9 e 4.4” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una scossa di Terremoto con una Stima provvisoria della magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4 si è verificata in provincia di Reggio Emilia alle 19.55. Stima #provvisoria #Terremoto Mag tra 3.9 e 4.4 ore 19:55 IT del 09-02-2022, prov/zona Reggio nell’Emilia #Ingv 29882731 — Ingvterremoti (@Ingvterremoti) February 9, 2022 Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una scossa dicon unadellacompresa tra 3.9 e 4.4 si è verificata indialle 19.55.Mag tra 3.9 e 4.4 ore 19:55 IT del 09-02-2022, prov/zonanell’29882731 —terremoti (@terremoti) February 9, 2022 Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

