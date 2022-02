Tamberi sbarca in Nba! Giocherà l' All Star Game delle celebrità

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alla fine ce l'ha fatta. Se non fosse diventato il campione olimpico di salto in alto, Gimboavrebbe inseguito una carriera del basket, col sogno dell'Nba nel cassetto. Il sogno diventerà ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Clamoroso! Gimbo Tamberi sbarca in #NBA75: ecco quando succederà - dchinellato : Clamoroso! Gimbo #Tamberi sbarca in #NBA75! Tutti i dettagli su @Gazzetta_it: -

Ultime Notizie dalla rete : Tamberi sbarca

La Gazzetta dello Sport

Alla fine ce l'ha fatta. Se non fosse diventato il campione olimpico di salto in alto, Gimboavrebbe inseguito una carriera del basket, col sogno dell'Nba nel cassetto. Il sogno diventerà realtà il prossimo 18 febbraio A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Leggi i commenti Nba: tutte le ...L'Italiatra le potenze d'Europa con un weekend senza precedenti (mai nemmeno sul podio ... orgogliosa, per nulla impaurita, bravissima a far fronte all'assenza in extremis di Gimbo, out ...