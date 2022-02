Stanchi della litania Donnarumma, i tifosi del Milan hanno voltato pagina (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Donnarumma e l’addio al Milan. Ma che stanchezza è arrivato il momento di dirlo. Una litania insopportabile, di cattivo gusto e fuori luogo. Immaginatevi di essere felici sull’altare con la vostra futura moglie nel momento del fatidico si, quando entra in chiesa la vostra ex a dirvi che a lasciarla sei stato tu con una telefonata. E’ proprio questa la sensazione che hanno i milioni di tifosi del Milan quando hanno sentito l’ennesima intervista di un uomo che ripropone una monotona e fastidiosa filastrocca che ha stancato veramente tutti. In un momento in cui tutto l’ambiente è in estasi per la vittoria sul derby, per la lotta allo scudetto e soprattutto per le prestazioni del suo nuovo numero 1: quel Maignan protagonista assoluto di questa stagione rossonera. ... Leggi su zon (Di mercoledì 9 febbraio 2022)e l’addio al. Ma che stanchezza è arrivato il momento di dirlo. Unainsopportabile, di cattivo gusto e fuori luogo. Immaginatevi di essere felici sull’altare con la vostra futura moglie nel momento del fatidico si, quando entra in chiesa la vostra ex a dirvi che a lasciarla sei stato tu con una telefonata. E’ proprio questa la sensazione chei milioni didelquandosentito l’ennesima intervista di un uomo che ripropone una monotona e fastidiosa filastrocca che ha stancato veramente tutti. In un momento in cui tutto l’ambiente è in estasi per la vittoria sul derby, per la lotta allo scudetto e soprattutto per le prestazioni del suo nuovo numero 1: quel Maignan protagonista assoluto di questa stagione rossonera. ...

Advertising

ZON_Tweet : Stanchi della litania #Donnarumma . L'editoriale di Danilo Iammancino - Carme69_B : RT @turututiti: Comunque Nicola è stato messo alla gogna e fatto uscire per una frase che in confronto a quella detta da Manila è il nulla… - Matu_78 : @ferrix88 Ma no, in realtà ci sono prof di tutti i tipi ma siamo in tanti ad essere stanchi della situazione per fortuna - Senzadivertime1 : RT @arty_von: Stanchi della solita domenica noiosa? Giocate con me! RETWEETate di 5 dei miei post e scrivetemi in DM 'fatto' per ricevere… - gattogeremia : RT @laura99164560: Li abbiamo trovati in strada, stanchi spossati e ormai alla fine della loro esistenza. Pochissimi ormai recuperano, il r… -

Ultime Notizie dalla rete : Stanchi della Il Papa contro il suicidio assistito: "Non c'è diritto a morire". A che punto è la legge E se non parlano, se sono senza senso, ma sono il simbolo della saggezza umana. Sono coloro che ... dai malati affetti da patologie fisiche ai malati mentali e agli anziani stanchi di vivere". Una ...

Napoli, ospedali in emergenza: l'esodo di primari e prof verso le strutture private Stanchi, rassegnati e in cerca di una via di fuga dai troppi rischi: stillicidio di abbandoni da parte di medici, chirurghi, grandi clinici della Sanità pubblica partenopea. Come Pio Zannetti , ...

Stanchi della litania Donnarumma, i tifosi del Milan hanno voltato pagina ZON.it La Lav Ancona cerca volontari Ne sanno qualcosa i ragazzi della Lav sezione di Ancona che in questi giorni hanno fatto partire una campagna pubblicitaria per il reclutamento di nuovi volontari: “Ci si mette sempre il cuore e a ...

Cittadini ucraini: da anni pedine nelle mani di Washington e Mosca «L’Ucraina è relegata a oggetto di contesa tra due potenze che sono tornate a mostrare i muscoli per far vedere al mondo chi comanda», spiega Claudia Bettiol, inviata dell’osservatorio Balcani e Cauca ...

E se non parlano, se sono senza senso, ma sono il simbolosaggezza umana. Sono coloro che ... dai malati affetti da patologie fisiche ai malati mentali e agli anzianidi vivere". Una ..., rassegnati e in cerca di una via di fuga dai troppi rischi: stillicidio di abbandoni da parte di medici, chirurghi, grandi cliniciSanità pubblica partenopea. Come Pio Zannetti , ...Ne sanno qualcosa i ragazzi della Lav sezione di Ancona che in questi giorni hanno fatto partire una campagna pubblicitaria per il reclutamento di nuovi volontari: “Ci si mette sempre il cuore e a ...«L’Ucraina è relegata a oggetto di contesa tra due potenze che sono tornate a mostrare i muscoli per far vedere al mondo chi comanda», spiega Claudia Bettiol, inviata dell’osservatorio Balcani e Cauca ...