**Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'caos regolare, stiamo entrando in nuovo sistema'** (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "caos regolare. stiamo entrando nel nuovo sistema. Non ci sono problemi particolarmente evidenti. A parte la necessità di entrare nella nuova routine". Lo dice all'Adnkronos la presidente dei presidi per il Lazio, Cristina Costarelli cherileva: "La situazione contagi almeno migliora, stanno rallentando rispetto a qualche settimana fa".

