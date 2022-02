Salvini: Meloni premier? Decideranno i cittadini con il voto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Lasciamo giudicare gli italiani quando voteranno, sono i cittadini a decidere. Ognuno ha le sue ambizioni". Così il leader della Lega Matteo Salvini, a Radio Capital, ha risposto a chi gli fa notare ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Lasciamo giudicare gli italiani quando voteranno, sono ia decidere. Ognuno ha le sue ambizioni". Così il leader della Lega Matteo, a Radio Capital, ha risposto a chi gli fa notare ...

Advertising

Piu_Europa : Prospettiva di +E, e federazione con @Azione_it, è forza europeista, riformatrice che si richiami a liberali europe… - LaStampa : Tensioni a destra, dopo Meloni neanche Salvini vaccina la figlia di 9 anni - makkox : m'aspetto il tw da salvini e meloni: ringraziamo i nostri militi che con sprezzo del pericolo ecc - Vincecola : 'Non vaccino mia figlia, di Covid non si muore'. Tutti i numeri che smentiscono Giorgia Meloni… - Marilen97832318 : RT @salvinimi: #Meloni ; 'Non vaccino mia figlia perché non è una religione ' Quindi suppongo che in un eventuale governo di Mellona e Salv… -