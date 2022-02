Rooney shock | Tacchetti di ferro per far male ai giocatori del Chelsea

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Bufera su Waynedopo la confessione che nella partita del 2006 contro ilmise agli scarpini "lunghimetallici" perché voleva cercare di far infortunare qualche avversario dei Blues, lanciati verso la conquista della Premier League. La Football association ha chiesto chiarimenti all'allora attaccante del Manchester United, oggi allenatore del Derby County, sull'intervista a Sky Sports. A rendere più gravi le parole del 36enne ex bomber inglese c'è il fatto che un suo tackle costrinse il difensore delJohn Terry a lasciare il campo anzitempo e a festeggiare il titolo in stampelle dopo la vittoria per 3-0. @Wayneis this when you left your stud in my foot? https://t.co/sSJH7AwCTK — John Terry (@JohnTerry26) February 7, 2022 "Sapevamo che, vincendo, ...

'Sapevamo che, vincendo, loro avrebbero vinto il campionato', ha raccontato, 'così ho sostituito i tacchetti di plastica con punta in metallo che ho sempre indossato con lunghi tacchetti ...