Rimini | lite tra 15enni a scuola finisce in accoltellamento Ragazzo ferito in ospedale

Ultime Notizie dalla rete : Rimini lite

Accoltellamento in un laboratorio dell'Istituto tecnico Alberti di Rimini, durante una lite tra due quindicenni. Secondo le prime informazioni uno dei due ragazzini è stato trasportato in pronto soccorso, ma non sarebbe grave. L'altro è ancora in classe e sta ...