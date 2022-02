Reggiseno e slip trasparenti | Chiara Ferragni oltre ogni limite | si vede tutto | la foto vietata ai minori | Guarda

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Prego?semplicemente incendiaria, ovviamente su Instagram, dove propone "some highligts of the past days", ossia alcuni dei momenti imperdibili delle giornate appena trascorse. Ovviamente, si tratta di momenti-Instagram. Insomma, una serie die video in cui lamostra le sue unghie e tutti i cambi di colore. Ma, sopratsi mostra anche vestita soltanto dell'intimo, nella primadel rullino: eccola connero trasparente, da cui spunta il capezzolo "strategicamente" coperto con un cuoricinonero. Poi gli, altrettanto trasparente, un piccolissimo lembo di tessuto circondato da lacci neri. Semplicemente incendiaria... ...

Advertising

mattinodipadova : Il Maximus Giardae Ordo Padua ha rispettato la tradizione giocando sul dibattito di queste settimane sulla mancanza… - PCagnan : Reggiseno e slip alle statue di Prato della Valle: la goliardata dell’8 febbraio a Padova la cui @UniPadova nasceva… - intrigobsx64 : @Anna_marialazia Reggiseno nero e slip rosso? ?? buona domenica - Simona03567380 : @Karlajeannn Sarò strana io ma 'girl power' rappresentato da uno slip, un reggiseno e il latte ANCHE NO a menochè i… - rosipino6 : @GrandeFratello Una donna nn è solo reggiseno e Slip...non mi piace -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiseno slip

Il Mattino di Padova

Ai toni minimal si aggiungono proposte statement come il set conpush up e brasiliana in un'elegante sfumatura di rosso, o ancora il completo in tulle composto da, con ...Il, loe anche la tutina si caratterizzano per la tonalità passionale rosso fuoco e la stampa decorativa ton sur ton che alterna cuoricini al logo inconfondibile del brand di Chiara ...Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 febbraio i goliardi hanno messo parrucca, reggiseno e slip alle due statue più vicine ai piedistalli vuoti, quelli dove avrebbe dovuto essere posizionata la statua ...Nella notte tra il 7 e l’8 febbraio le hanno “vestite” ( o simbolicamente svestite con slip e reggiseno rosi e neri). Quindi la “rivendicazione. «Quest’anno (l’800esimo anno della ...