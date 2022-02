Produzione industriale, nel 2021 +11,8%: recuperati i livelli pre pandemia. Ma non per tessile e fabbricazione di mezzi di trasporto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’industria italiana nel 2021 è ripartita a tutta velocità, segnando un +11,8% e recuperando i livelli pre Covid. Anche se con eccezioni: il tessile, pur mettendo a segno un rimbalzo del 10%, non ha per esempio recuperato la forte perdita (-28,5%) subita nel 2020, così come la fabbricazione di mezzi di trasporto che è aumentata del 12,4% dopo il -18,3% dell’anno prima. Nell’ultima parte dell’anno, nonostante variante Omicron e rincari dell’energia, si è registrato un rallentamento molto contenuto. A dicembre l’indice destagionalizzato della Produzione industriale, stando alle stime Istat, è diminuito dell’1% rispetto a novembre, ma corretto per gli effetti di calendario l’indice complessivo aumenta del 4,4%. Incrementi rilevanti per i beni di consumo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’industria italiana nelè ripartita a tutta velocità, segnando un +11,8% e recuperando ipre Covid. Anche se con eccezioni: il, pur mettendo a segno un rimbalzo del 10%, non ha per esempio recuperato la forte perdita (-28,5%) subita nel 2020, così come ladidiche è aumentata del 12,4% dopo il -18,3% dell’anno prima. Nell’ultima parte dell’anno, nonostante variante Omicron e rincari dell’energia, si è registrato un rallentamento molto contenuto. A dicembre l’indice destagionalizzato della, stando alle stime Istat, è diminuito dell’1% rispetto a novembre, ma corretto per gli effetti di calendario l’indice complessivo aumenta del 4,4%. Incrementi rilevanti per i beni di consumo ...

