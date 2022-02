Oscar 2022, Lady Gaga si congratula con i candidati dopo l'esclusione: "Vi meritate maggior riconoscimento" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Con grande savoir-faire, Lady Gaga si congratula con i candidati agli Oscar 2022 dopo la sua esclusione dalla rosa delle migliori attrici nonostante la performance in House of Gucci. Lady Gaga non se la prende troppo per non essere entrata nella rosa delle candidate come miglior attrice agli Oscar 2022 e si congratula con i colleghi che hanno ottenuto questo importante riconoscimento. L'interprete di House of Gucci, a sorpresa, è stata esclusa dalla rosa delle candidature agli Oscar 2022 nonostante la sua performance appassionata nel ruolo di Patrizia Reggiani. House of Gucci ha ricevuto le nomination per il Miglior ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Con grande savoir-faire,sicon iaglila suadalla rosa delle migliori attrici nonostante la performance in House of Gucci.non se la prende troppo per non essere entrata nella rosa delle candidate come miglior attrice aglie sicon i colleghi che hanno ottenuto questo importante. L'interprete di House of Gucci, a sorpresa, è stata esclusa dalla rosa delle candidature aglinonostante la sua performance appassionata nel ruolo di Patrizia Reggiani. House of Gucci ha ricevuto le nomination per il Miglior ...

