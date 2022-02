Napoli | vedova ottantenne in aula contro il clan Contini | «Una vita nel terrore»

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ha ripensato agli anni bui della sua esistenza, quelli in cui viveva con le luci spente in casa, nel timore che qualcuno all?esterno potesse fare qualcosa di male a lei e alla sua famiglia. Ha...

Advertising

Luca100celleASR : @sircertaldismo Vabbè ma te sei del Napoli, come fai a esse vedova dell’allenatore del Napoli? - Interismo8 : Non sono una vedova di Conte ma ora la gara col Napoli mi spaventa ed Inzaghi deve fare un gran lavoro di reset all… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vedova

Il Mattino

...Di Marco Travaglio Il Carnevale di Rio per la bizzarra ordinanza del Tribunale civile disul ...operaio Il tribunaledi Genova ha condannato Fincantieri a risarcire con 695mila euro lae il .... Stamattina i Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell'Ufficio Veicoli ... in vico Valente e via Cupa dellaangolo via Comunale Acquarola, dove hanno sequestrato 20 ...Ha ripensato agli anni bui della sua esistenza, quelli in cui viveva con le luci spente in casa, nel timore che qualcuno all’esterno potesse fare qualcosa di male a lei e alla sua famiglia. Ha ...Morta a Sorrento la 95enne Maria Antonina Pollio, vedova Palomba, della “Taverna Azzurra”: a darne il triste annuncio i figli Teresa, Pietro e Giuseppina, la nuora Margheret, i nipoti, i pronipoti ed ...