Meraviglie della natura selvatica per un nuovo attivismo cittadino

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Le strategie comunitarie per la mitigazione dei cambiamenti climatici ribadiscono l’importanza di preservare laall’interno dello spazio urbano, eppure il nostro Paese stenta a cambiare prospettiva al riguardo. I comitati sorti negli ultimi anni in difesa di aree rilizzate, come il lago ex Snia a Roma o la piazza d’Armi di Milano, mostrano la fatica delle amministrazioni a rivalutare il paesaggio in un’ottica di fruizione non invasiva, che si emancipi da un’ideameramente estetica o funzionale. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.