LIVE Snowboardcross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Michela Moioli sarà testa di serie numero 1!!! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.00 Si conclude la prima run, definite le prime 16 teste di serie: Michela Moioli agli ottavi sarà la testa di serie numero 1, con lei la 16, la statunitense Meghan Tierney. Caterina Carpano conquista il numero 11, agli ottavi sarà con la 6, la francese Julia Pereira de Sousa. Ritorneranno in pista le altre 16, tra cui Francesca Gallina e Sofia Belingheri. 04.54 Prova interrotta a causa di una caduta. Snowboardcross – 04.47 Michela Moioli e Caterina Carpano non disputeranno la seconda run in quanto già matematicamente tra le prime 16. Rivedremo invece Francesca Gallina e Sofia Belingheri. 04.40 Caterina ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.00 Si conclude la prima run, definite le prime 16 teste diagli ottaviladi1, con lei la 16, la statunitense Meghan Tierney. Caterina Carpano conquista il11, agli ottavicon la 6, la francese Julia Pereira de Sousa. Ritorneranno in pista le altre 16, tra cui Francesca Gallina e Sofia Belingheri. 04.54 Prova interrotta a causa di una caduta.– 04.47e Caterina Carpano non disputeranno la seconda run in quanto già matematicamente tra le prime 16. Rivedremo invece Francesca Gallina e Sofia Belingheri. 04.40 Caterina ...

