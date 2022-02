La lettera dei Blackpool Teaching Hospitals (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una lettrice ci ha segnalato un documento che sta circolando evidentemente anche in Italia, si tratta della foto di una lettera inviata dallo staff dei Blackpool Teaching Hospitals a un anonimo utente. La lettera è stata inviata in seguito a un FOI, Freedom of Information request, ovvero una richiesta da parte di un privato cittadino sulla base della libertà d’informazione. La lettera è questa: La lettera viene fatta circolare in UK (ed evidentemente anche da noi) sostenendo che sia la prova di come vengono falsificati i dati. Nella segnalazione che abbiamo ricevuto ci veniva solo chiesto se la lettera fosse o meno reale. Confermo che la lettera è vera come sono veri i numeri che leggiamo nella frase evidenziata. Il problema è che ... Leggi su butac (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una lettrice ci ha segnalato un documento che sta circolando evidentemente anche in Italia, si tratta della foto di unainviata dallo staff deia un anonimo utente. Laè stata inviata in seguito a un FOI, Freedom of Information request, ovvero una richiesta da parte di un privato cittadino sulla base della libertà d’informazione. Laè questa: Laviene fatta circolare in UK (ed evidentemente anche da noi) sostenendo che sia la prova di come vengono falsificati i dati. Nella segnalazione che abbiamo ricevuto ci veniva solo chiesto se lafosse o meno reale. Confermo che laè vera come sono veri i numeri che leggiamo nella frase evidenziata. Il problema è che ...

