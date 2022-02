La Gazzetta ha chiesto a Donnarumma se a Parigi gli mancano pizza e caffé. E come fa senza bidet? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggi leggerete tutti, un po’ ovunque – è già virale – lo “scoop” della Gazzetta dello Sport sull’ultima telefonata tra Gigio Donnarumma e il Milan: “In pratica mi hanno detto che avevano già trovato un altro portiere, è finita così”. Che alla fine di una estenuante trattativa per un rinnovo a cifre enormi ci sta, tra l’altro. Ma la prima domanda che la Gazzetta pone al portiere della Nazionale e del Psg – parliamo di due pagine intere di intervista, tempo di lettura 6 minuti e 15 secondi – è… sulla pizza e il caffè. La pizza. E il caffè. “Non è che le manca un po’ l’Italia, al di là della pizza e del caffè?” Donnarumma è napoletano, ancor prima che italiano: sconta al raddoppio il cliché dell’emigrante che nella valigia di cartone è costretto a infilare la macchinetta ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggi leggerete tutti, un po’ ovunque – è già virale – lo “scoop” delladello Sport sull’ultima telefonata tra Gigioe il Milan: “In pratica mi hanno detto che avevano già trovato un altro portiere, è finita così”. Che alla fine di una estenuante trattativa per un rinnovo a cifre enormi ci sta, tra l’altro. Ma la prima domanda che lapone al portiere della Nazionale e del Psg – parliamo di due pagine intere di intervista, tempo di lettura 6 minuti e 15 secondi – è… sullae il caffè. La. E il caffè. “Non è che le manca un po’ l’Italia, al di là dellae del caffè?”è napoletano, ancor prima che italiano: sconta al raddoppio il cliché dell’emigrante che nella valigia di cartone è costretto a infilare la macchinetta ...

