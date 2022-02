In ricordo di Tatarella, Meloni: «Ci guida ancora». Oggi si presenta il libro “La destra verso il futuro” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Con la deposizione di una Corona d’alloro ai piedi della lapide che lo ricorda al Porto di Bari, la città ricorderà Pinuccio Tatarella in occasione del 23esimo anniversario della morte. Nel pomeriggio, poi, alle 18.30, con un evento che andrà in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Tatarella ne sarà presentato il libro inedito La destra verso il futuro. Itinerario di una svolta, edito da Giubilei Regnani e curato dalla stessa Fondazione. All’incontro interverrà, tra gli altri anche Giorgia Meloni, che ha curato la prefazione del libro e che in questi giorni non ha mancato di ricordare anche in altre occasioni la figura di Tatarella e l’importanza che la sua lezione continua a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Con la deposizione di una Corona d’alloro ai piedi della lapide che lo ricorda al Porto di Bari, la città ricorderà Pinuccioin occasione del 23esimo anniversario della morte. Nel pomeriggio, poi, alle 18.30, con un evento che andrà in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazionene saràto ilinedito Lail. Itinerario di una svolta, edito da Giubilei Regnani e curato dalla stessa Fondazione. All’incontro interverrà, tra gli altri anche Giorgia, che ha curato la prefazione dele che in questi giorni non ha mancato di ricordare anche in altre occasioni la figura die l’importanza che la sua lezione continua a ...

Advertising

SecolodItalia1 : In ricordo di Tatarella, Meloni: «Ci guida ancora». Oggi si presenta il libro “La destra verso il futuro”… - ilgranderitorno : Una immagine di @Italo_Bocchino e @ilsecoloxix nel ricordo di uno dei veri uomini di Destra. #Tatarella - tatarellafab : #8febbraio Nel ricordo di Pinuccio #Tatarella, Uomo e Politico d’altri tempi nel 23º anniversario della Sua scompa… - MaSpadavecchia : Presso la chiesa di San Ferdinando a Bari martedì 8 febbraio messa di suffragio in ricordo del compianto piniccio t… - RednewsGargano : In ricordo di Pinuccio Tatarella. Dall'omonima Fondazione cerimonie in suo onore -