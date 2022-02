Il partito di Draghi, senza Draghi. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono in corso vari tentativi per allestire un sorta di “partito di Draghi” da far esordire alle prossime elezioni politiche. Vi si impegnano forze di centro con ragioni sociali variamente riformiste e spezzoni di partiti che intendono capitalizzare la disgregazione che ha colpito schieramenti e singole leadership nel corso della battaglia per il Quirinale, conclusasi con la riconferma per altri sette anni di Sergio Mattarella. Un partito di Draghi senza il medesimo, naturalmente. E già questo elemento ingarbuglia le cose. Inoltre è necessario che i soci fondatori per così dire gettino politicamente il cuore oltre l’ostacolo, lasciando i rispettivi campi di appartenenza dotandosi di un profilo identitario e di un programma che dovrebbe ricalcare le iniziative messe in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono in corso vari tentativi per allestire un sorta di “di” da far esordire alle prossime elezioni politiche. Vi si impegnano forze di centro con ragioni sociali variamente riformiste e spezzoni di partiti che intendono capitalizzare la disgregazione che ha colpito schieramenti e singole leadership nel corso della battaglia per il Quirinale, conclusasi con la riconferma per altri sette anni di Sergio Mattarella. Undiil medesimo, naturalmente. E già questo elemento ingarbuglia le cose. Inoltre è necessario che i soci fondatori per così dire gettino politicamente il cuore oltre l’ostacolo, lasciando i rispettivi campi di appartenenza dotandosi di un profilo identitario e di un programma che dovrebbe ricalcare le iniziative messe in ...

Advertising

elio_vito : Lo so che pare brutto, è del mio partito, ma francamente ho firmato la petizione per le dimissioni da Ministro di… - RafRafse : @LucioMalan Poveri chi andrà al governo......saranno caxxi per chi succederà a draghi. Inizieranno i confronti con,… - sborra_boy : RT @ItaTvfan: @kumbiaerumba @darkbassplayer @repubblica Non diciamo ca......te La sinistra che vuole strumenti fascisti usati nel secolo… - SinistraIta : @matteorenzi Riassunto per chi non ha tempo: - quello che faccio è legale - abbiamo sostituito Conte con Draghi e n… - lancellone : RT @RiccardoDiofebi: @AndreaLompio53 E soprattutto continua a condurre le stesse battaglie populiste sfascia Italia della Lega di Salvini,… -