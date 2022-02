Hockey ghiaccio | Pechino 2022 | la Russia inizia con il piede giusto e supera 1-0 la Svizzera

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)con un successo il percorso dellanel torneo maschile didei Giochi Olimpici di. La squadra allenata da coach Zhamnov, infatti, ha piegato la sempre rognosacon il punteggio di 1-0, mettendo in cascina i primi 3 punti della loro spedizione. Ricordiamo che questa partita ha fatto alzare ufficialmente il sipario sul torneo maschile di, che è pronto a regalarci il consueto grande spettacolo. Il match si è risolto a soli 3 secondi dalla fine del primo periodo, grazie alla rete di Slepyshev, assistito da Semyonov. Da quel momento ha preso il via una sfida durissima, tirata, nella quale i russi sono stati però in grado di neutralizzare i tentativi di tornare in parità degli ...

