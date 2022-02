Grande Fratello Vip, ecco perché vuole vincere i soldi: Lulù ammette tutto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip è una rivelazione continua e la puntata del 7 Febbraio ne è stata la prova. Vogliamo però concentrarci su un argomento che ha sollevato l’interesse del web. Lulù ha rivelato il perché vorrebbe vincere il montepremi di 100.000 euro in palio al Grande Fratello Vip 6. Di questa confessione della principessa ha parlato anche un’altra inquilina della casa più spiata d’Italia. Grande Fratello Vip, Lulù Selassié-AltranotiziaIl Grande Fratello Vip è andato in onda il 7 Febbraio e si è proclamato il primo finalista ed è così venuto fuori il discorso del montepremi in palio che è di 100.000 euro. La gieffina Lulù ha rivelato il ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) IlVip è una rivelazione continua e la puntata del 7 Febbraio ne è stata la prova. Vogliamo però concentrarci su un argomento che ha sollevato l’interesse del web.ha rivelato ilvorrebbeil montepremi di 100.000 euro in palio alVip 6. Di questa confessione della principessa ha parlato anche un’altra inquilina della casa più spiata d’Italia.Vip,Selassié-AltranotiziaIlVip è andato in onda il 7 Febbraio e si è proclamato il primo finalista ed è così venuto fuori il discorso del montepremi in palio che è di 100.000 euro. La gieffinaha rivelato il ...

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - reactvideosarch : alessandro basciano ride pacca sul ginocchio don grande fratello vip gfvip6 reaction video - svnflower28_ : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - frasarmin : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - reactvideosarch : sei in arresto mani in altro suono polizia gianmaria antinolfi barù gherardo gaetani grande fratello vip gfvip6 rea… -