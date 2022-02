Golf, DP World Tour: Ras Al Khaimah Classic al via, sette italiani in gara (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il DP World Tour di Golf, dopo le ultime prove, resta ancora negli Emirati Arabi Uniti, dove nel weekend, dal 10 al 13 febbraio, si terrà il Ras Al Khaimah Classic, torneo che si disputa sul percorso del Al Hamra Golf Club con 2.000.000 di dollari in palio. Nicolai Hojgaard, dopo il successo al Ras Al Khaimah Championship che fa seguito a quello dell’Open d’Italia a settembre, tenterà il terzo exploit in carriera sul circuito per eguagliare il gemello Rasmus, anch’egli in gara. Saranno poi sette gli italiani in gara: Francesco Laporta, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Lorenzo Gagli, Renato Paratore e Nino Bertasio, con gli ultimi due chiamati al riscatto dopo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il DPdi, dopo le ultime prove, resta ancora negli Emirati Arabi Uniti, dove nel weekend, dal 10 al 13 febbraio, si terrà il Ras Al, torneo che si disputa sul percorso del Al HamraClub con 2.000.000 di dollari in palio. Nicolai Hojgaard, dopo il successo al Ras AlChampionship che fa seguito a quello dell’Open d’Italia ambre, tenterà il terzo exploit in carriera sul circuito per eguagliare il gemello Rasmus, anch’egli in. Saranno poigliin: Francesco Laporta, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Lorenzo Gagli, Renato Paratore e Nino Bertasio, con gli ultimi due chiamati al riscatto dopo ...

Advertising

sportface2016 : #Golf, #DPWorldTour: #RasAlKhaimahClassic al via, sette gli italiani in gara - GiornaleLORA : GOLF DP World Tour, N. Hojgaard in testa negli Emirati Arabi Uniti. E. Molinari 14/o, Laporta 23/o - muttinis : RT @FederGolf: ?? Ras Al Khaimah Championship presented by Phoenix Capital ??? Dal 3 al 6 febbraio ? Al Hamra Golf Club, Emirati Arabi Uniti… - Luxgraph : Golf, Dp World Tour: negli Emirati Arabi presenti 7 italiani. C'è Paratore - FederGolf : ?? Ras Al Khaimah Championship presented by Phoenix Capital ??? Dal 3 al 6 febbraio ? Al Hamra Golf Club, Emirati Ara… -