Giovanni Floris | la rivelazione lascia tutti di sasso | è gelo in studio VIDEO

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) A Di Martedì, condotto da, martedì sera un ospite ha rito una dichiarazione del tutto inaspettata. Momenti difficilia Di Martedì: momenti imbarazzanti (La7)E’ passato anche Sanremo e, con lui, la settimana in cui sembrava che il tema della pandemia fosse definitivamente sparito da ogni talk show. E invece eccolo ancora qua, pronto in primo piano a far litigare qualsiasi ospite e a creare di nuovo divisioni e confusione. Da, nell’ultima puntata de Di Martedì, si è parlato dei vaccini e delle ospedalizzazioni. Ospite in collegamento era il Professor Francesco Broccolo, virologo dell’Università di Milano Bicocca. L’esperto, commentando i dati delle vaccinazioni, si èto andare a una ...