Gf Vip 6 | Gianmaria Antinolfi confessa | “Se Federica Calemme fosse entrata nella Casa subito…”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)è stata una vera e propria scoperta per gli spettatori del Gf Vip 6. Ha dovuto abbandonare laper impegni lavorativi, ma se la sua avventura era cominciata con un po’ di reticenza nei suoi confronti, sia da parte del pubblico che dei gieffini, man mano le cose sono decisamente cambiate. Intervistato dal settimanale Chi, l’imprenditore partenopeo ha, prima di tutto, commentato le aspettative su quel latin lover che in realtà si è mostrato poi un uomo buono, dal cuore grande, un grande amico, ma soprattutto un ragazzo alla perenne ricerca dell’amore. Quello che ora sembrerebbe aver trovato accanto alla bella. Scommettiamo che duriamo? Sesubito, non mi sarei avvicinato a nessuna. Avrei ...

IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi confessa: “Se Federica Calemme fosse entrata nella Casa subito…” L’imprenditore ha s… - infoitcultura : Gf Vip 6, Alfonso Signorini fa una battuta a Gianmaria Antinolfi e Federica sui social risponde a tono - reactvideosarch : gianmaria antinolfi striscia si intrufola dalla porta nella stanza furtivamente in segreto grande fratello vip gfvi… - IsaeChia : #GfVip 6, Alfonso Signorini ironizza sullo shopping di Gianmaria Antinolfi: la replica (perfetta) di Federica Calem… - infoitcultura : Cosa è successo tra Gianmaria e Federica dopo il GF Vip? I retroscena -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Gianmaria

Ma cosa è accaduto nel corso della puntata di ieri? Grande fratello6,Antinolfi il latin lover della casa All'interno della casa più spiata d'Italia,Antinolfi è stato più ......asfalta Signorini sullo shopping con/ "Per fortuna ho il conto in banca..." Sophie sbugiarda la sorella di Alessandro Basciano Si è conclusa la quarantesima puntata del Grande Fratello...Gianmaria Antinolfi è stata una vera e propria scoperta per gli spettatori del Gf Vip 6. Ha dovuto abbandonare la Casa per impegni lavorati ...(Fanpage.it) Su altre fonti Grande fratello vip 6, Gianmaria Antinolfi il latin lover della casa. All’interno della casa più spiata d’Italia, Gianmaria Antinolfi è stato più volte definito il latin ...