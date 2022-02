Gazzetta | Anguissa è tornato a Napoli | domani tocca a Koulibaly

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lafa il punto sul rientro dei calciatori deldalla Coppa d’Africa. E scrive che le loro condizioni dovranno essere valutate in vista di-Inter. Noi crediamo che difficilmente Spalletti rinuncerà a. Ieri sera Zambo. (…) Difficile che l’ex Fulham possa essere già questa mattina a Castel Volturno per la seduta programmata da Spalletti con la squadra. Dovrebbe riaggregarsi da. Quando è previsto pure il ritorno adi Kalidou, che da capitano del Senegal ha trionfato nella competizione africana. Da valutare pertanto le possibilità per tutti e due di giocare dal primo minuto sabato contro l’Inter. L'articolo ...

Lo scrive ladello Sport. Il difensore azzurro è atteso a Dakar per la passerella d'onore. Rientrerà invece regolarmente FrankPer l'asse formato da Koulibaly,e Osimhen, ladello Sport conia una nuova siglia: OS. K. AN. E cita i numeri dei tre in azzurro.Le ammonizioni si accumulano e anche una squalifica può costare un prezzo carissimo per il fantacalcio. E quindi, occhio alla lista dei giocatori diffidati: sono 54 dopo 24 giornate di Serie A. Chi di ...Il giocatore sarà di rientro a Castel Volturno già domani, insieme a Franck Anguissa, che ha conquistato il terzo posto con il Camerun. Spetterà a Luciano Spalletti capire se lanciare subito i due ...