Fiorentina | Piatek o Cabral? Italiano svela chi tirerà i rigori

Advertising

MilanWorldForum : Piatek sul passato al Milan e sulla Fiorentina Le dichiarazioni -) - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Italiano: 'A Ikoné serve tempo, con noi va a nozze! Così Cabral e #Piatek, per i rigori...' ? - SOSFanta : ?? #Italiano: 'A Ikoné serve tempo, con noi va a nozze! Così Cabral e #Piatek, per i rigori...' ?… - sportli26181512 : Convocati Fiorentina: fuori Dragowski, ci sono Cabral e Piatek: La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati pe… - gilnar76 : Piatek: «Al Genoa e al #Milan ho fatto bene, ora penso alla Fiorentina» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Piatek

(4 - 3 - 3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné,, Gonzalez. Atalanta -: chi vince? Atalanta Pareggio ......calciatori viola in vista di Atalanta -, incontro valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. I toscani potranno contare sull'apporto offensivo dei nuovi arrivati...Ci sarà tutto il tempo per vederlo crescere. Piatek sta meglio, non è ancora al 100%, ma è molto voglioso di far bene come tutti gli altri compagni. C’è grande smania di rendersi utili per la ...Vincenzo Italiano ha convocato 15 calciatori viola in vista di Atalanta-Fiorentina, incontro valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. I toscani potranno contare sull’apporto ...