Fassone | “Napoli | da scudetto De Laurentiis in motorino? Fui imbarazzatissimo | vi racconto”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Marcoex dirigente di Inter e, racconta la sua esperienza in azzurro a cominciare dalla fuga di . Dein. A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Marco, ex direttore generale dele dell’Inter.ha parlato del big match di sabato sera al Maradona e ha ricordato i suoi trascorsi con Dee la squadra azzurra: “da? Sono 12 anni che ilè lì, arriva magari a qualche centimetro e annusa il profumo. Dire che ilnon è una concorrente è sbagliato, la squadra è regolare e continua, facendo gli scongiuri è una candidata. Ildal 2010 al 2012 fu ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Marco, ex dirigente del. Queste le sue parole, dove parla anche della sfida di sabato. '- Inter sarà una sfida da Scudetto. Nell'Inter vedevo in queste ultime gare che ci sono ancora ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Marco, dirigente: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieA Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Marco Fassone, dirigente. “Napoli-Inter sarà una sfida da Scudetto. Nell’Inter vedevo in queste ultime gare che ci sono ...Marco Fassone, ex dirigente di Napoli e Milan, ha lasciato alcune dichiarazioni a “Radio Marte”: “Napoli-Inter sarà una sfida da Scudetto. Nell’Inter vedevo in queste ultime gare che ci sono ancora ...