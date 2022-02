“Enneatipi cinematografici” di Raffaella Foggia

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) “” della psicologa e psicoterapeutaè un saggio che nasce dal desiderio di coniugare le due grandi passioni dell’autrice: il cinema e l’Enneagramma; l’opera è rivolta a tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta allo studio di questo potente simbolo geometrico, impiegato in ambito esoterico e psicologico. Nel testo si presenta un’introduzione teorica e storica dell’Enneagramma, per poi utilizzarlo come strumento pratico di descrizione delle caratteristiche di alcuni personaggi, i cui profili serviranno al lettore per riflettere su sé stesso, sui suoi limiti e sulle sue potenzialità. Secondo l’autrice, l’Enneagramma è «una mappa che può farci da guida nel nostro sviluppo personale, una sorta di catalizzatore che può favorire, se ...