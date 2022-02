Energia elettrica +62%: gommisti e officine devono alzare i prezzi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il caro Energia sta seriamente mettendo in ginocchio aziende e famiglie. Ci sono differenze, anche importanti, tra settore e settore, ma officine e gommisti, con tutte le attrezzature continuamente collegate alla corrente, sono tra le aziende colpite. Il 2021 ha visto un aumento costante dei prezzi, ma il vero e proprio balzo verso l’alto è arrivato a gennaio 2022. L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica dei prodotti che stanno registrando i maggiori rincari. In testa alla top ten dei prodotti non alimentari, il Gas naturale e di città che vince con un astronomico +62,5% rispetto a gennaio 2020. Al secondo posto l’Energia elettrica, +62,1% sull’anno scorso. Medaglia di bronzo per gli Altri carburanti per mezzi di trasporto privati (gpl, metano, ricarica ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il carosta seriamente mettendo in ginocchio aziende e famiglie. Ci sono differenze, anche importanti, tra settore e settore, ma, con tutte le attrezzature continuamente collegate alla corrente, sono tra le aziende colpite. Il 2021 ha visto un aumento costante dei, ma il vero e proprio balzo verso l’alto è arrivato a gennaio 2022. L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica dei prodotti che stanno registrando i maggiori rincari. In testa alla top ten dei prodotti non alimentari, il Gas naturale e di città che vince con un astronomico +62,5% rispetto a gennaio 2020. Al secondo posto l’, +62,1% sull’anno scorso. Medaglia di bronzo per gli Altri carburanti per mezzi di trasporto privati (gpl, metano, ricarica ...

Advertising

gabrieligm : In Spagna la bolletta elettrica aumenterà del 71%. In Italia, del 129%. In Francia aumenterà del 4%. In Francia il… - Palazzo_Chigi : Draghi a #Genova: Il presente ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che #famiglie e #imprese hann… - TgLa7 : #Draghi: “Il Governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle diff… - Super_Pippen : RT @Orpheus70648793: @LVDA_Acid @fracchio_2 E così per qualsiasi bene individuale: auto elettrica per tutti, no carne da allevamento, no en… - dcalpirela : @marattin L' ipocrisia di alcuni. Usare la corrente dell energia elettrica prodotta da Centrali Nucleari a pochi K… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia elettrica Caro energia: elettricità gratis se si tagliano i consumi. Parte progetto pilota per le famiglie inglesi ... il gestore del sistema elettrico britannico, con il fornitore di energia Octopus Energy e che ...ha come finalità quella di testare come i consumatori possano aiutare a bilanciare la rete elettrica e ...

Draghi a Genova: 'Presto intervento contro il caro bollette' ...bollette "Il governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica. ...

Energia elettrica +62%: gommisti e officine devono alzare i prezzi PneusNews.it Bollette da incubo, città a luci spente in Toscana «Secondo le stime di Anci - continuano - è previsto un aggravio di almeno 550 milioni di euro per le amministrazioni comunali su una spesa complessiva annua per l’energia elettrica che oscilla tra 1,6 ...

Svolta nella fusione nucleare: quantità record di energia da un test europeo Ricercatori europei e italiani hanno ottenuto quantità di energia record dalle reazioni di fusione che apre la strada alla produzione di energia pulita imitando quello che succede nel nucleo delle ...

... il gestore del sistema elettrico britannico, con il fornitore diOctopus Energy e che ...ha come finalità quella di testare come i consumatori possano aiutare a bilanciare la retee ......bollette "Il governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l'aumento dei prezzi dell'. ...«Secondo le stime di Anci - continuano - è previsto un aggravio di almeno 550 milioni di euro per le amministrazioni comunali su una spesa complessiva annua per l’energia elettrica che oscilla tra 1,6 ...Ricercatori europei e italiani hanno ottenuto quantità di energia record dalle reazioni di fusione che apre la strada alla produzione di energia pulita imitando quello che succede nel nucleo delle ...