Duro colpo per la Lazio! Il giocatore lascia il campo zoppicando: la dinamica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lazio in apprensione per le condizioni di Ciro Immobile. A seguito di uno scontro avvenuto con Kalulu, l'attaccante della Nazionale è stato costretto a dover lasciare il campo al minuto 67, presumibilmente per un infortunio alla caviglia. Immobile, infortunio, LazioAl suo posto è subentrato il giovanissimo Raul Moro, classe 2002. La già complicata serata per la squadra di Maurizio Sarri, sotto momentaneamente per 3-0 a San Siro, si arricchisce dunque di un ulteriore episodio negativo. POTREBBE INTERESSARTI: Inter, rinnovo più vicino per il veterano: i dettagli

