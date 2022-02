Ciclismo | Egan Bernal | i medici dalla Colombia | “Nessuna data di rientro | priorità alla riabilitazione”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ini sono fiduciosi riguardo un pieno recupero per, ma non sono pronti a dire quanto tempo ci vorrà. “Non abbiamo un tempo stimato per il suo ritorno in bici e l’allenamento”, si legge in una nota dei media. “Ciò sarà determinato una volta che inizierà la terapia e vedremo i primi reali miglioramenti” La famiglia del vincitore del Tour de France 2019 ha diffuso durante la notte un aggiornamento sulle sue condizioni, dicendo che i primi segnali di ripresa sono incoraggianti e che un completo recupero dal devastante incidente accaduto il mese scorso dovrebbe essere possibile. “In questo momento,è molto felice e grato perché, nonostante le circostanze, ha piena consapevolezza di sé stesso e del suo corpo, sta iniziando a recuperare la mobilità in tutti gli arti. Finora la ...

Ha però l'età per riprendersi, e la già evidenziata voglia di tornare prestoBernal continua ad avere un conto in sospeso con il, che lo sta continuamente portando delle stelle alle ...Dopo cinque interventi chirurgiciBernal ha lasciato la clinica dell'Universidad de La Sabana, di Chia, piccolo centro vicino a Bogotá. Lo riportano i media sudamericani. Il ciclista colombiano, vincitore dell'ultimo Giro d'...I medici colombiani sono fiduciosi riguardo un pieno recupero per Egan Bernal, ma non sono pronti a dire quanto tempo ci vorrà. “Non abbiamo un tempo stimato per il suo ritorno in bici e l’allenamento ...Per fortuna tutto sembra essere andato per il meglio, come comunicato dallo stesso atleta colombiano su Instagram: Ho avuto il 95% di possibilità di rimanere paraplegico e quasi di perdere la vita fac ...