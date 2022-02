Calciomercato Inter, ritorno di fiamma clamoroso: le ultime dalla Spagna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il mercato invernale ha chiuso ufficialmente i battenti in Italia ed Europa. Una sessione complessa che non ha reso i sonni tranquilli ai vari direttori sportivi dei club professionistici sparsi per tutto il Vecchio Continente. Nonostante la crisi pandemica portata, ormai da tempo, dal Covid-19, le società calcistiche hanno deciso di investire nelle trattative di riparazione per consegnare una rosa più pronta ai vari allenatori. Le contrattazioni della stagione rigida servono a questo: correggere errori compiuti in estate o soddisfare esigenze riscontrate nella stagione. Che mercato è stato in Serie A fino al 31 gennaio? Vivo, con colpi pazzeschi e club che sono usciti rafforzati da questa finestra. Adesso, il carrozzone dei sogni si prenderà una pausa fittizia fino all’estate. Tutti sappiamo, però, che le trattative non dormono mai. Nello specifico, il Calciomercato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il mercato invernale ha chiuso ufficialmente i battenti in Italia ed Europa. Una sessione complessa che non ha reso i sonni tranquilli ai vari direttori sportivi dei club professionistici sparsi per tutto il Vecchio Continente. Nonostante la crisi pandemica portata, ormai da tempo, dal Covid-19, le società calcistiche hanno deciso di investire nelle trattative di riparazione per consegnare una rosa più pronta ai vari allenatori. Le contrattazioni della stagione rigida servono a questo: correggere errori compiuti in estate o soddisfare esigenze riscontrate nella stagione. Che mercato è stato in Serie A fino al 31 gennaio? Vivo, con colpi pazzeschi e club che sono usciti rafforzati da questa finestra. Adesso, il carrozzone dei sogni si prenderà una pausa fittizia fino all’estate. Tutti sappiamo, però, che le trattative non dormono mai. Nello specifico, il...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Adani: "Juve e Inter sono le più forti. Mi sono commosso per Morata?" Commenta per primo Nel corso della diretta sulla BoboTv, Lele Adani parla della Juve: 'Juve e Inter hanno le rosi più forti del campionato e questo è risaputo. Vlahovic mi ha esaltato: è stato un'ira di Dio e lo ritengo uno dei migliori tre centroavanti del mondo. La Juve è una super squadra e ...

Roma, infortunio al ginocchio per Ibanez: le condizioni Commenta per primo Tra i protagonisti dell'inizio shock della Roma contro l'Inter c'è sicuramente Ibanez, colpevole di aver perso palla nell'azione che poi ha portato al gol dell'1 - 0 di Dzeko. Il contrasto con Darmian lo ha costretto al cambio. Durante l'intervallo quest'...

Inter travolgente, reazione furiosa dopo il derby: battuta la Roma, Mourinho applaudito ma arrabbiato Calciomercato.com Calciomercato Juventus, obiettivo terzino: ‘missione’ a Madrid Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus rafforzerà anche la corsia mancina. Serve un sostituto di Alex Sandro ...

Ac Siena, processo cessione marchio: "Vendita fu plusvalenza per coprire perdite e ricapitalizzare" È ripreso ieri in Corte di Assise, dinanzi al collegio presieduto dal giudice Roberto Carrelli Palombi (in sostituzione del giudice Luciano ...

