Brescia sempre più nel caos: la situazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continua a regnare la confusione in casa Brescia. Il club lombardo si trova attualmente in terza posizione nel campionato di Serie B, a due punti dal Lecce capolista. Nonostante questo nei giorni scorsi si è diffusa la notizia dell’esonero dell’allenatore degli aquilotti, Filippo Inzaghi, per volere del presidente del club Massimo Cellino. L’esonero è però stato interrotto da una clausola presente nel contratto di Inzaghi, che impedisce alla società di poter esonerare il tecnico nel caso in cui la squadra si trovi in zona playoff, cioè tra il primo e l’ottavo posto. Per questo la situazione è sempre più complicata: formalmente il tecnico è ancora Super Pippo, ma Cellino sta sondando altre piste. Nicolò Schira riporta infatti i nomi di Corini (che avrebbe rifiutato l’incarico), Liverani e Dionigi, quest’ultimo ancora sotto ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continua a regnare la confusione in casa. Il club lombardo si trova attualmente in terza posizione nel campionato di Serie B, a due punti dal Lecce capolista. Nonostante questo nei giorni scorsi si è diffusa la notizia dell’esonero dell’allenatore degli aquilotti, Filippo Inzaghi, per volere del presidente del club Massimo Cellino. L’esonero è però stato interrotto da una clausola presente nel contratto di Inzaghi, che impedisce alla società di poter esonerare il tecnico nel caso in cui la squadra si trovi in zona playoff, cioè tra il primo e l’ottavo posto. Per questo lapiù complicata: formalmente il tecnico è ancora Super Pippo, ma Cellino sta sondando altre piste. Nicolò Schira riporta infatti i nomi di Corini (che avrebbe rifiutato l’incarico), Liverani e Dionigi, quest’ultimo ancora sotto ...

Advertising

VisitBrescia : #ConferenzaStampa del programma 2022. Presentiamo oggi alla stampa le linee strategiche e il piano attività 2022,… - abollis : RT @BresciaOggiIT: Da Boscaglia a Pippo Inzaghi: tutti gli esoneri di Cellino da quando è proprietario del @BresciaOfficial (siamo in doppi… - BresciaOggiIT : Da Boscaglia a Pippo Inzaghi: tutti gli esoneri di Cellino da quando è proprietario del @BresciaOfficial (siamo in… - Monica2738 : @uomoqualunque69 @markorusso69 Ricorderò sempre quando molti anni fa venne con Berlusconi a manifestare contro la m… - hyunicmaronnfai : @dumpling_llama @SuzukiChizu QUELLO SCENDE SEMPRE IN CENTRO A BRESCIA (me lo ha detto una mia amica che vive in centro a Brescia) -